الأحد 2025-11-23 11:20 ص
 

المومني: للشباب دور أساسي في تفعيل الحياة السياسية والإعلامية في الأردن
 
السبت، 22-11-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن للشباب دورًا مهمًا في التفاعل المهني مع القرارات والسياسات وإبراز أهدافها ومراميها، لأن الإعلام يبحث عن البرامج والجهود المتميزة لتسليط الضوء عليها.اضافة اعلان


وخلال حوارية مع شباب وشابات يمثلون محافظات إقليم وسط المملكة، ويشاركون ببرنامج تدريب معسكرات "إعداد القيادات الشبابية"، نظمته هيئة شباب "كلنا الأردن"، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أكد المومني أن الشباب الأردني جيل واعد وصاعد، وقد سجل نجاحات مهنية على مستوى المنطقة في ظل التنافسية الشديدة.

ودعا المومني الشباب إلى المبادرة والمشاركة الفاعلة في ورش العمل والدورات والندوات والمبادرات، حتى يكونوا جزءًا رئيسًا من الحياة العامة، ويساهموا في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الإنسانية والمهارات القيادية.

وأضاف أن الشباب يمثلون الدعامة الرئيسة للحياة الحزبية ولمشروع التحديث السياسي، مشيرًا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني دائمة التأكيد على ضرورة تفعيل دور الشباب في الأحزاب والحياة السياسية بتفاصيلها.

وشدد الوزير المومني على دور البرامج السياسية للأحزاب في تفعيل مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.

وقال إن الدراية الإعلامية والمعلوماتية أداة توعوية مهمة للشباب بهدف الاستفادة منها في الفضاء العام والتمييز بين الخبر المهني وغير المهني ومحاربة الإشاعات والأكاذيب والمعلومات المضللة.
 
 
