مستشفى الجامعة الأردنية ينفذ يومًا طبيًا مجانياً لكبار السن

الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

السبت، 22-11-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري-  نفذ مستشفى الجامعة الأردنية اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية طب الأسرة في نقابة الأطباء، يومًا طبيًا مجانياً في دار السلام لرعاية كبار السن؛ بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للدعم الطبي.اضافة اعلان


وشاركت في اليوم الطبي رئيسة شعبة طب الأسرة في المستشفى، الدكتورة لانا هلسة، وعدد من مقيمي طب الأسرة وأطباء الامتياز، والدكتورة سهى خليفة من كلية الطب في الجامعة الأردنية، ورئيسة جمعية طب الأسرة الدكتورة عريب الصمادي.

وتم خلال اليوم الطبي تقديم استشارات طبية وفحوصات شملت قياس الوزن والضغط والسكر، وجلسات توعية حول التغذية الصحية، إضافة إلى إجراء مجموعة من التمارين البدنية البسيطة للنزلاء بهدف تعزيز التوازن وتحسين الحركة، بما يسهم في الحد من مخاطر السقوط ويدعم جودة حياتهم اليومية.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن التزام المستشفى بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على توفير خدمات صحية نوعية لكبار السن، مشيرًا إلى أن رعايتهم تمثل أولوية إنسانية وصحية تتطلب جهودًا مستمرة.

من جانبها، أوضحت هلسة أن شعبة طب الأسرة بالمستشفى تولي اهتمامًا خاصًا بالخدمات الصحية الأولية، لافتة إلى أن هذا النشاط يهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى كبار السن، وتقييم حالتهم الصحية، ودعمهم بإرشادات عملية تسهم في تحسين نمط حياتهم وجودتها.
 
 
