إرادات ملكية بالمعايطة والعمري والطويل

الوكيل الإخباري- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الاردني لدى ماليزيا الدكتور اسماعيل مدالله المعايطة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى مملكة تايلند.





كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الاردني لدى كازاخستان حمزة محمود العمري ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى طاجيكستان.



صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين سعادة السيد رياض علي أحمد الطويل عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي الاردني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 14/11/2024.

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