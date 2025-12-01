الإثنين 2025-12-01 11:11 م

واشنطن تدعو قادة الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك لبناء خط غاز مع كرواتيا

الإثنين، 01-12-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-  قال جون جينكل قائم بأعمال السفارة الأمريكية في البوسنة والهرسك إن بلاده تدعو الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك إلى البدء في بناء خط الغاز Southern Interconnection مع كرواتيا.اضافة اعلان


وجاء في تصريح الدبلوماسي الأمريكي المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "التقيت هذا الأسبوع بقادة الائتلاف الحاكم في اتحاد البوسنة والهرسك. وكانت رسالتي بسيطة: حان الوقت لإنهاء الجمود السياسي والبدء في بناء مشروع Southern Interconnection. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، توصلنا إلى إجماع بشأن السير قدماً إلى الأمام".

وأشار جينكل إلى أن الأطراف المعنية بالموضوع اتفقت على أن تسليم عملية بناء وإدارة وتشغيل خط أنابيب الغاز المحتمل لشركة أمريكية سيكون الخيار الأفضل.

وأضاف جينكل: "سنجري مناقشات مكثفة في الأسابيع المقبلة لوضع التفاصيل، بهدف البدء في البناء العام المقبل".

ويهدف مشروع خط أنابيب الغاز الجنوبي إلى ربط نظام نقل الغاز في البوسنة والهرسك بشبكة الغاز في كرواتيا، ومن ثم، عبر كرواتيا، بسوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

