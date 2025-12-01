"الرياضة النيابية" تهنئ أبطال المنتخب الأردني للكاراتيه

09:52 م

الوكيل الإخباري- هنأت لجنة الشباب والرياضة النيابية، برئاسة النائب محمد المحارمة، المنتخبَ الوطني للكاراتيه بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه لاعب المنتخب عفيف غيث بتتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، ضمن منافسات الكوميتيه لوزن تحت 67 كيلوغرامًا، ليصبح أول لاعب أردني يحرز ذهبية في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1970. اضافة اعلان





وفاز غيث في النزال النهائي على المغربي سعيد أوبيا بنتيجة 6-0، محققًا سبعة انتصارات متتالية وصولاً إلى منصة التتويج العالمية.



كما هنأت اللجنة اللاعب محمد الجعفري بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 84 كيلوغرامًا، إثر فوزه على التونسي ريان الغزواني بنتيجة 10-0، ليكرر إنجازه في النسخة الماضية من البطولة.



وأكد المحارمة أن هذه النتائج المشرفة تعكس التطور المتواصل في مستوى الرياضة الأردنية، مشيدًا بجهود الكوادر الفنية والإدارية، ومؤكدًا دعم اللجنة المستمر للنهوض بالقطاع الرياضي وتمكين الشباب من تحقيق مزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.

