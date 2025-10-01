إرادة ملكية برؤساء جامعات - أسماء

04:45 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الاستاذ الدكتور مالك أحمد الرفاعي الشراري رئيسًا لجامعة اليرموك لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ 23 - 9 - 2025. اضافة اعلان





وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الاستاذ الدكتور حسن محمد موسى الشلبي رئيسًا لجامعة الطفيلة التقنية ولمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ 23 - 9 - 2025.