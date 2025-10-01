الأربعاء 2025-10-01 04:58 م
 

إرادة ملكية برؤساء جامعات - أسماء

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الاستاذ الدكتور مالك أحمد الرفاعي الشراري رئيسًا لجامعة اليرموك لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ 23 - 9 - 2025.اضافة اعلان


وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الاستاذ الدكتور حسن محمد موسى الشلبي رئيسًا لجامعة الطفيلة التقنية ولمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ 23 - 9 - 2025.
 
 
