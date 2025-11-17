أول ظهور للفنان أحمد سعد من المستشفى بعد الحادث - فيديو

وظهر سعد في فيديو عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً إنه بخير وسيعود لجمهوره خلال خمسة أيام، مشيرًا إلى أن الحب الكبير الذي تلقّاه عقب الحادث منحه طاقة إيجابية. كما أوضح أنه يعاني من صعوبة في المشي نتيجة إصابة في الظهر، وأن الأطباء نصحوه بالبقاء في المستشفى لمدة 5 أيام، لكنه يأمل بالخروج خلال يومين.
وفي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، عبّر سعد عن تأثره بدعم الجمهور، بينما مازحه أديب قائلاً: "اجلس على كرسي وغنّي… لا تترك رزقك يا أحمد".
وكانت الفحوصات الطبية العاجلة التي أُجريت له قد جاءت مطمئنة، وفق تصريحات سابقة لشقيقه الفنان عمرو سعد.
-
أخبار متعلقة
-
هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو
-
بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة
-
القبض على فنان مصري شهير في ميدان التحرير لحيازته مواد مخدرة
-
بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها
-
شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"
-
بعد موجة جدل.. شيراز تكشف تفاصيل علاقتها بحسام حبيب
-
وائل جسار يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته
-
أحمد سعد يتعرض لحادث سير خطير (فيديو)