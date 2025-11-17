الإثنين 2025-11-17 10:55 ص
 

أول ظهور للفنان أحمد سعد من المستشفى بعد الحادث - فيديو

الإثنين، 17-11-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-   طمأن الفنان أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد حادث السير الذي تعرض له مؤخرًا أثناء عودته من حفل في القاهرة على طريق العين السخنة، مؤكداً أنه تجاوز المرحلة الأصعب وأنه ممتنّ لمحبة الناس وتعاطفهم.

وظهر سعد في فيديو عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً إنه بخير وسيعود لجمهوره خلال خمسة أيام، مشيرًا إلى أن الحب الكبير الذي تلقّاه عقب الحادث منحه طاقة إيجابية. كما أوضح أنه يعاني من صعوبة في المشي نتيجة إصابة في الظهر، وأن الأطباء نصحوه بالبقاء في المستشفى لمدة 5 أيام، لكنه يأمل بالخروج خلال يومين.


وفي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، عبّر سعد عن تأثره بدعم الجمهور، بينما مازحه أديب قائلاً: "اجلس على كرسي وغنّي… لا تترك رزقك يا أحمد".


وكانت الفحوصات الطبية العاجلة التي أُجريت له قد جاءت مطمئنة، وفق تصريحات سابقة لشقيقه الفنان عمرو سعد.

 

 

قل

لار

ع7

العاصمة عمان

تعبيرية

الدفاع المدني

