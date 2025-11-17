القبض على فنان مصري شهير في ميدان التحرير لحيازته مواد مخدرة

وبحسب ما ورد في محضر الضبط، لاحظ أفراد الدورية شخصًا مريبًا قرب إحدى نقاط العبور، ليتبين لاحقًا أنه شادي ألفونس، حيث عُثر معه على كمية من المادة المخدرة وتم التحفظ عليها.
يُذكر أن شادي ألفونس ممثل وكاتب ومؤدي صوتي مصري بدأ مسيرته في الإعلانات، واشتهر بمشاركته في برنامج "البرنامج" مع باسم يوسف، إلى جانب أعمال سينمائية ودرامية متعددة، ومشاركته في مسلسل الأنيميشن الأمريكي "Happy Family USA".
