الإثنين 2025-11-17 10:55 ص
 

القبض على فنان مصري شهير في ميدان التحرير لحيازته مواد مخدرة

مه
تعبيرية
 
الإثنين، 17-11-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   أوقفت قوة أمنية في ميدان التحرير الفنان الكوميدي شادي ألفونس بعد الاشتباه به والعثور على كمية من مخدر الماريجوانا بحوزته خلال تفتيش روتيني، وتم نقله إلى قسم شرطة قصر النيل لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وبحسب ما ورد في محضر الضبط، لاحظ أفراد الدورية شخصًا مريبًا قرب إحدى نقاط العبور، ليتبين لاحقًا أنه شادي ألفونس، حيث عُثر معه على كمية من المادة المخدرة وتم التحفظ عليها.


يُذكر أن شادي ألفونس ممثل وكاتب ومؤدي صوتي مصري بدأ مسيرته في الإعلانات، واشتهر بمشاركته في برنامج "البرنامج" مع باسم يوسف، إلى جانب أعمال سينمائية ودرامية متعددة، ومشاركته في مسلسل الأنيميشن الأمريكي "Happy Family USA".

 

