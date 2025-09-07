إزالة 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

05:03 م

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى، اليوم الأحد، أكثر من 30 اعتداءً على أرصفة وشوارع رئيسة داخل الوسط التجاري في المدينة.





وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن اللجنة نفذت جولات صباحية ومسائية لإزالة الاعتداءات التي تعيق حركة المركبات والمشاة داخل الوسط التجاري، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات شملت وضع أسياج حديدية ومعروضات تجارية وبراميل على الأرصفة ومداخل المحال، ما تسبب في عرقلة اصطفاف المركبات.



وأضاف أن لجنة السلامة العامة أوقفت عن العمل عدداً من المحال التجارية لعدم التزامها بشروط السلامة، وحررت إنذارات بحق محال أخرى لم تلتزم بالتعليمات، مشيراً إلى احتجاز كميات من الألبان والمخللات وإرسالها إلى مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء لفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.



وأشار خريسات إلى أن اللجنة خاطبت مالكي معاصر الزيتون لسحب الحفر الامتصاصية الخاصة بـ"زيبار" الزيتون والتخلص من "الجفت" الموجود داخل ساحاتها، استعداداً لموسم قطاف الزيتون، ووفقاً لاشتراطات السلامة البيئية.

