أمانة عمان تصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

كما أقرت اللجنة مسودة مذكرة التفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والخبراء والمعرفة و البيانات بين أمانة عمان والسلطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير خدمات المدينة وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالتخطيط والتنظيم الحضري وتطوير إجراءات وأنظمة تراخيص الأبنية والارتقاء بالخدمات الهندسية والأشغال للبنية التحتية والحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المدينة وإدارة النفايات الحضرية ودعم مسار التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.
وصادقت اللجنة على مسودة اتفاقية تقديم منحة مشروع حافلات النقل السريع الكهربائية الأوروبية (EBRT2030) مع الاتحاد الدولي للنقل العام، لتنفيذ دراسة جدوى للأنظمة المستقبلية للنقل السريع بالحافلات الكهربائية، بهدف تعزيز النقل الحضري المستدام من خلال تطبيق الجيل الجديد من أنظمة الحافلات السريعة مدعومة بتقنيات حديثة في الأتمتة والاتصال الذكي، مما يسهم في خفض الانبعاثات والملوثات والازدحام المروري.
كما أقرت اللجنة تخصيص مبلغ ضمن موازنة أمانة عمان لشركة "رؤية عمان" للمعالجة وإعادة التدوير، لمدة عشر سنوات، لغايات التعاقد مع الشركات، التي سيتم التعاقد معها كمقدمي خدمات وعددها ثلاث، لتمكين شركة "رؤية عمان" من تقديم أفضل الخدمات البيئية من خلال مزودي الخدمة والاستمرارية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وصادقت اللجنة على تسمية عضوي مجلس الأمانة، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، وسيزار عمر صوبر، كأعضاء في لجنة التخطيط المركزية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان والتي تتولى المهام المتعلقة بمجالات التخطيط والتنظيم.
كما صادقت اللجنة على مسودة اتفاقية منحة (مساعدة فنية) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 75 ألف يورو لغايات تمويل الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية لأمانة عمان في توريد وتركيب محرك جديد يتم ربطه بنظام الغاز الحيوي في مكب الغباوي ضمن تمويل إنشاء الخلية السادسة في مكب الغباوي.
ووافقت على تشكيل اللجنة التوجيهية للمدينة الذكية، التي تتولى مهام اعتماد الخطة الاستراتيجية للتحول إلى مدينة ذكية، واعتماد حزم المشاريع المقترحة ضمن الاستراتيجية، واعتماد السياسات والمنهجيات والأولويات والمواصفات والأطر والإجراءات المشاريع أمانة عمان للتحول إلى مدينة ذكية، إضافة إلى ضمان عكس المشاريع الذكية للطابع الحضاري والتاريخي للمدينة.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك: تساقط الأمطار الغزيرة يعيد آمال المزارعين لموسم ناجح
-
اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية
-
الأمن العام: فحص مليون و 544 ألف مركبة في الحملة الشتوية
-
بلدية السلط تبحث عددا من القضايا الخدمية
-
انتهاء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية
-
"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" ينظم أنشطة دامجة للأطفال
-
دراسة حول التطوير المهني في الأردن تعزز التدريس الشامل