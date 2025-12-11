أمانة عمان تصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الوكيل الإخباري- صادقت لجنة أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، خلال جلستها الثامنة العادية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، على مسودة اتفاقية تنفيذ مشروع إعداد استراتيجية المنتدى العربي للمدن الذكية 2030 مع المعهد العربي لإنماء المدن، التي تهدف إلى تحديد رؤية ورسالة المنتدى ومجال عمله المؤسسي، وتحديد الأولويات الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للفترة 2026-2030.

كما أقرت اللجنة مسودة مذكرة التفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والخبراء والمعرفة و البيانات بين أمانة عمان والسلطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير خدمات المدينة وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالتخطيط والتنظيم الحضري وتطوير إجراءات وأنظمة تراخيص الأبنية والارتقاء بالخدمات الهندسية والأشغال للبنية التحتية والحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المدينة وإدارة النفايات الحضرية ودعم مسار التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.



وصادقت اللجنة على مسودة اتفاقية تقديم منحة مشروع حافلات النقل السريع الكهربائية الأوروبية (EBRT2030) مع الاتحاد الدولي للنقل العام، لتنفيذ دراسة جدوى للأنظمة المستقبلية للنقل السريع بالحافلات الكهربائية، بهدف تعزيز النقل الحضري المستدام من خلال تطبيق الجيل الجديد من أنظمة الحافلات السريعة مدعومة بتقنيات حديثة في الأتمتة والاتصال الذكي، مما يسهم في خفض الانبعاثات والملوثات والازدحام المروري.



كما أقرت اللجنة تخصيص مبلغ ضمن موازنة أمانة عمان لشركة "رؤية عمان" للمعالجة وإعادة التدوير، لمدة عشر سنوات، لغايات التعاقد مع الشركات، التي سيتم التعاقد معها كمقدمي خدمات وعددها ثلاث، لتمكين شركة "رؤية عمان" من تقديم أفضل الخدمات البيئية من خلال مزودي الخدمة والاستمرارية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.



وصادقت اللجنة على تسمية عضوي مجلس الأمانة، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، وسيزار عمر صوبر، كأعضاء في لجنة التخطيط المركزية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان والتي تتولى المهام المتعلقة بمجالات التخطيط والتنظيم.



كما صادقت اللجنة على مسودة اتفاقية منحة (مساعدة فنية) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 75 ألف يورو لغايات تمويل الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية لأمانة عمان في توريد وتركيب محرك جديد يتم ربطه بنظام الغاز الحيوي في مكب الغباوي ضمن تمويل إنشاء الخلية السادسة في مكب الغباوي.