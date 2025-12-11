المناصير للزيوت والمحروقات: جاهزون لتزويد الديزل خلال الحالة الجوية السائدة

03:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756935 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة المناصير للزيوت والمحروقات عن جاهزيتها الكاملة لتزويد الديزل في جميع مناطق المملكة خلال الظروف الجوية السائدة، مؤكدة رفع مستوى الاستعداد لدى فرق العمليات و توصيل المحروقات للمنازل والشركات من خلال اسطول وكادر متخصص ومؤهل يضم أكثر من 350 صهريج لتوزيع المحروقات وخاصة مادة السولار والكاز في أقصى الظروف الجوية لضمان استمرارية الخدمة دون تأخير. اضافة اعلان





ودعت الشركة العملاء إلى الاتصال على الرقم الموحد 0799904040 لتسجيل طلبات الديزل وخدمة العملاء على مدار الساعة.

تم نسخ الرابط





