الخميس 2025-12-11 05:20 م

المناصير للزيوت والمحروقات: جاهزون لتزويد الديزل خلال الحالة الجوية السائدة

الخميس، 11-12-2025 03:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة المناصير للزيوت والمحروقات عن جاهزيتها الكاملة لتزويد الديزل في جميع مناطق المملكة خلال الظروف الجوية السائدة، مؤكدة رفع مستوى الاستعداد لدى فرق العمليات و توصيل المحروقات للمنازل والشركات من خلال اسطول وكادر متخصص ومؤهل يضم أكثر من 350 صهريج لتوزيع المحروقات وخاصة مادة السولار والكاز في أقصى الظروف الجوية لضمان استمرارية الخدمة دون تأخير.اضافة اعلان


ودعت الشركة العملاء إلى الاتصال على الرقم الموحد 0799904040 لتسجيل طلبات الديزل وخدمة العملاء على مدار الساعة.
 
 


