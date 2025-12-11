"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، مع فريق مشروع "حوكمة قطاع المياه – مكون التمويل المناخي" الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، سبل تعزيز التعاون في دعم جاهزية البنك للوصول إلى التمويل المناخي وتطوير دوره في تمكين البلديات ضمن قطاع المياه.

اضافة اعلان



وحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، ثمن الحداد مستوى الشراكة القائمة بين البنك والمشروع، مؤكدًا أن التعاون الحالي يمثل محورًا أساسيًا في دفع الجهود الوطنية نحو إعداد مشاريع مستدامة قابلة للتمويل.



وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير أدواته المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات التمويل المناخي الدولي، عبر تعزيز التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات الفنية.



وأكد، أن الشراكة مع مشروع حوكمة قطاع المياه تأتي في مرحلة مفصلية، إذ يعمل البنك على رفع جاهزيته وتوسيع قدرته للوصول إلى مصادر التمويل المناخي بما يساند البلديات في تطوير مشاريع تحسن إدارة الموارد المائية وتعزز مرونة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات كمرتكز أساسي للعمل المستقبلي.