"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون

وحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، ثمن الحداد مستوى الشراكة القائمة بين البنك والمشروع، مؤكدًا أن التعاون الحالي يمثل محورًا أساسيًا في دفع الجهود الوطنية نحو إعداد مشاريع مستدامة قابلة للتمويل.
وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير أدواته المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات التمويل المناخي الدولي، عبر تعزيز التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات الفنية.
وأكد، أن الشراكة مع مشروع حوكمة قطاع المياه تأتي في مرحلة مفصلية، إذ يعمل البنك على رفع جاهزيته وتوسيع قدرته للوصول إلى مصادر التمويل المناخي بما يساند البلديات في تطوير مشاريع تحسن إدارة الموارد المائية وتعزز مرونة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات كمرتكز أساسي للعمل المستقبلي.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتعزيز التكامل المؤسسي والفني لدعم مسار التنمية المستدامة وزيادة استفادة الأردن من التمويل المناخي.
