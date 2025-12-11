الخميس 2025-12-11 07:40 م

"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون

ب
أرشيفية
الخميس، 11-12-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، مع فريق مشروع "حوكمة قطاع المياه – مكون التمويل المناخي" الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، سبل تعزيز التعاون في دعم جاهزية البنك للوصول إلى التمويل المناخي وتطوير دوره في تمكين البلديات ضمن قطاع المياه.

اضافة اعلان


وحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، ثمن الحداد مستوى الشراكة القائمة بين البنك والمشروع، مؤكدًا أن التعاون الحالي يمثل محورًا أساسيًا في دفع الجهود الوطنية نحو إعداد مشاريع مستدامة قابلة للتمويل.


وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير أدواته المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات التمويل المناخي الدولي، عبر تعزيز التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات الفنية.


وأكد، أن الشراكة مع مشروع حوكمة قطاع المياه تأتي في مرحلة مفصلية، إذ يعمل البنك على رفع جاهزيته وتوسيع قدرته للوصول إلى مصادر التمويل المناخي بما يساند البلديات في تطوير مشاريع تحسن إدارة الموارد المائية وتعزز مرونة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات كمرتكز أساسي للعمل المستقبلي.


واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتعزيز التكامل المؤسسي والفني لدعم مسار التنمية المستدامة وزيادة استفادة الأردن من التمويل المناخي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الكرملين: بوتين يؤكد دعمه لنهج حكومة مادورو

أسود الأطلس يتجاوزون نسور قاسيون بهدف يتيم

ترند أسود الأطلس يتجاوزون نسور قاسيون بهدف يتيم

ل

أخبار محلية الكرك: تساقط الأمطار الغزيرة يعيد آمال المزارعين لموسم ناجح

إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

فلسطين إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

أسواق ومال لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

ل

عربي ودولي سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية

فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف

أسواق ومال فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف

ب

أخبار محلية اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية



 






الأكثر مشاهدة