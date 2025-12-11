انتهاء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

وبينت الوزارة، أن عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 83191 طلبًا، وستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل بمعالجة الطلبات واحتساب النقاط للطلبة وفقًا للمعايير التي تم إقراراها في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وتعديلاته لعام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
فتح مراكز الشباب بالمحافظات لإيواء المتضررين من المنخفض الجوي
-
الكرك: تساقط الأمطار الغزيرة يعيد آمال المزارعين لموسم ناجح
-
اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية
-
الأمن العام: فحص مليون و 544 ألف مركبة في الحملة الشتوية
-
بلدية السلط تبحث عددا من القضايا الخدمية
-
"تنمية المدن والقرى" و" حوكمة قطاع المياه" يبحثان سبل التعاون
-
أمانة عمان تصادق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" ينظم أنشطة دامجة للأطفال