انتهاء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، انتهاء عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026.اضافة اعلان


وبينت الوزارة، أن عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 83191 طلبًا، وستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل بمعالجة الطلبات واحتساب النقاط للطلبة وفقًا للمعايير التي تم إقراراها في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وتعديلاته لعام 2025.
 
 


