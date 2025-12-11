فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي

وأكد سموّه خلال الاتصال فخره واعتزازه بأداء النشامى، قائلاً: "كلّنا واثقون فيكم، وكلّنا فخورون فيكم. حبكم للفوز وحبكم لبعض واضح، وبعرف إنكم جاهزين للمرحلة القادمة."
ودعا سمو ولي العهد اللاعبين إلى الحفاظ على هدوئهم والتعامل مع ضغوط المباريات بثقة واتزان، مشيداً بتأهلهم من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس جاهزية المنتخب وروحهم العالية.
ويأتي هذا الاتصال دعماً معنوياً مهماً قبل اللقاء الحاسم الذي يجمع النشامى بالمنتخب العراقي، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة المسيرة بثبات واقتدار.
