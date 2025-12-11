فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي

05:11 م

الوكيل الإخباري- أجرى سموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي يوم الجمعة، في إطار بطولة كأس العرب 2025 .





وأكد سموّه خلال الاتصال فخره واعتزازه بأداء النشامى، قائلاً: "كلّنا واثقون فيكم، وكلّنا فخورون فيكم. حبكم للفوز وحبكم لبعض واضح، وبعرف إنكم جاهزين للمرحلة القادمة."



ودعا سمو ولي العهد اللاعبين إلى الحفاظ على هدوئهم والتعامل مع ضغوط المباريات بثقة واتزان، مشيداً بتأهلهم من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس جاهزية المنتخب وروحهم العالية.



ويأتي هذا الاتصال دعماً معنوياً مهماً قبل اللقاء الحاسم الذي يجمع النشامى بالمنتخب العراقي، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة المسيرة بثبات واقتدار.





