الخميس 2025-08-28 07:33 ص
 

إصابة بانفجار أسطوانة غاز بمنزل في عمان.. والامن يوضح

مبنى مديرية الأمن العام
مبنى مديرية الأمن العام
 
الخميس، 28-08-2025 05:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد قبل منتصف الليل لمديرية شرطة شرق عمان عن سماع صوت انفجار وانهيار لجزء من منزل في منطقة النصر. اضافة اعلان


 وتحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني وكوادر مديرية الشرطة، حيث تبيّن وجود حريق داخل المنزل وجرى العمل على إخماده، وتبين تعرض جزء من المنزل للانهيار،  وجرى إسعاف شخص من جنسية عربية كان داخل المنزل وهو قيد العلاج ، إضافة لأضرار مادية في عدد من المركبات.  

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق وبعد الكشف على المنزل علّلت سبب العصف والحريق الناجم عنه بتسرب الغاز من أسطوانة داخل إحدى الغرف في المنزل وما زال التحقيق جارياً.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، وبحضور مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العميد محمود الشياب، في تشييع جثمان الوكيل ركان

أخبار محلية الأمن ينعى ركان العقرباوي

فصل الكهرباء من ال

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء

فلسطين شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مناطق بغزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المدرج الروماني وسط البلد بالعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف

عربي ودولي 3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف

بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها

أخبار محلية بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها



 
 





الأكثر مشاهدة