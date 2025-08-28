إصابة بانفجار أسطوانة غاز بمنزل في عمان.. والامن يوضح

05:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743911 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد قبل منتصف الليل لمديرية شرطة شرق عمان عن سماع صوت انفجار وانهيار لجزء من منزل في منطقة النصر. اضافة اعلان





وتحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني وكوادر مديرية الشرطة، حيث تبيّن وجود حريق داخل المنزل وجرى العمل على إخماده، وتبين تعرض جزء من المنزل للانهيار، وجرى إسعاف شخص من جنسية عربية كان داخل المنزل وهو قيد العلاج ، إضافة لأضرار مادية في عدد من المركبات.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق وبعد الكشف على المنزل علّلت سبب العصف والحريق الناجم عنه بتسرب الغاز من أسطوانة داخل إحدى الغرف في المنزل وما زال التحقيق جارياً.