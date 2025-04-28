إصابة عدد من المهربين برصاص القوات المسلحة الأردنية وهروب آخرين إلى سوريا

11:43 ص

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الوكيل الإخباري- نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاثنين، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أدت إلى إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. اضافة اعلان





وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".



وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردية الهاشمية.