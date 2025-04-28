الإثنين 2025-04-28 02:02 م
 

إصابة عدد من المهربين برصاص القوات المسلحة الأردنية وهروب آخرين إلى سوريا

المخدرات التي تم ضبطها
المخدرات التي تم ضبطها
 
الإثنين، 28-04-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري- نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاثنين، عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أدت إلى إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.اضافة اعلان


وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردية الهاشمية.
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

الطقس حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

نقود

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

ل

أخبار محلية أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء

ا

شؤون برلمانية العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

نهاتتاال

طب وصحة طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل

دائرة الأراضي والمساحة

أخبار محلية "الأراضي والمساحة": لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض عليها متاح

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي

ر

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



 
 





الأكثر مشاهدة