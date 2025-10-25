السبت 2025-10-25 12:19 م
 

بطريقة لا تخطر على بال.. رئيس الإكوادور ينجو من محاولة اغتيال!

السبت، 25-10-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري- تعرض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا لمحاولة تسميم خلال حفل عام، بعدما قدّم له شوكولاتة وحلوى تحتوي على ثلاث مواد كيميائية، واعتبر نوبوا أن تركيزها يشير إلى أن الحادث متعمد.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة شكوى بمحاولة اغتيال الرئيس، في ظل احتجاجات واسعة من جماعات السكان الأصليين ضد سياسات حكومية، بما في ذلك إلغاء دعم الديزل، وقطع الطرق منذ سبتمبر الماضي.


وكانت الحكومة في الإكوادور قد أعلنت سابقاً عن إطلاق نار على سيارة الرئيس، دون تأكيد مستقل لصحة الحادث.

 

لبنان 24

 
 
gnews

