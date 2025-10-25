بطريقة لا تخطر على بال.. رئيس الإكوادور ينجو من محاولة اغتيال!

وتعد هذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة شكوى بمحاولة اغتيال الرئيس، في ظل احتجاجات واسعة من جماعات السكان الأصليين ضد سياسات حكومية، بما في ذلك إلغاء دعم الديزل، وقطع الطرق منذ سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة في الإكوادور قد أعلنت سابقاً عن إطلاق نار على سيارة الرئيس، دون تأكيد مستقل لصحة الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
متى موعد عيد الفطر 2026/1447؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟
-
خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة
-
عائلة في لندن تعرض راتباً خيالياً لمعلم رضيع عمره عام واحد
-
شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير فيديو في الهند
-
كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو
-
بعد اختفائها الغامض.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة - فيديو
-
اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام
-
مصر تكشف عن قناع ذهبي جديد خلفًا لقناع توت عنخ آمون