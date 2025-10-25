فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 5 مساءً عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان