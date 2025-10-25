السبت 2025-10-25 12:16 م
 

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 5 مساءً عن مناطق في المملكة -أسماء

مساءً
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة إربد، السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيشمل في لواء الطيبة مناطق، الحي الشمالي والحي الشرقي في الطيبة، ومجاوري مركز الأمن، وابسر ابو علي، ودير السعنة، من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 5 مساءً.

وبينت، أن المناطق التي يشملها الفصل المبرمج بلواء بني كنانة تضم، حكما طريق مرو، وحي العاصم، وجنوب البلد في حريما، من الساعة 8 صباحًا لغاية 12 ظهرًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 





الأكثر مشاهدة