فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 5 مساءً عن مناطق في المملكة -أسماء

وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيشمل في لواء الطيبة مناطق، الحي الشمالي والحي الشرقي في الطيبة، ومجاوري مركز الأمن، وابسر ابو علي، ودير السعنة، من الساعة 9:30 صباحًا لغاية 5 مساءً.
وبينت، أن المناطق التي يشملها الفصل المبرمج بلواء بني كنانة تضم، حكما طريق مرو، وحي العاصم، وجنوب البلد في حريما، من الساعة 8 صباحًا لغاية 12 ظهرًا.
