عائلة في لندن تعرض راتباً خيالياً لمعلم رضيع عمره عام واحد

ويشترط أن يكون المتقدم من بيئة اجتماعية مناسبة وملماً بالثقافة البريطانية ورياضات النخبة مثل البولو والتنس والكريكيت.
وستبدأ الوظيفة في منتصف نوفمبر بدوام كامل، وقد تقدم لها أكثر من 60 مرشحاً حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
متى موعد عيد الفطر 2026/1447؟ وكم عدد أيام الإجازة بالدول العربية والإسلامية؟
-
بطريقة لا تخطر على بال.. رئيس الإكوادور ينجو من محاولة اغتيال!
-
خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة
-
شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير فيديو في الهند
-
كاميرا مراقبة توثق لحظة إشعال مراهق النار في زميله بتركيا - فيديو
-
بعد اختفائها الغامض.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة بيكاسو المفقودة - فيديو
-
اكتشاف علمي يغير فهمنا للأحلام
-
مصر تكشف عن قناع ذهبي جديد خلفًا لقناع توت عنخ آمون