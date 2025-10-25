السبت 2025-10-25 12:19 م
 

عائلة في لندن تعرض راتباً خيالياً لمعلم رضيع عمره عام واحد

السبت، 25-10-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت عائلة ثرية غير بريطانية في لندن عن وظيفة معلم خاص لطفلها البالغ عاماً واحداً، براتب سنوي يصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني، لتنشئته وفق تقاليد الطبقة البريطانية الراقية.

ويشترط أن يكون المتقدم من بيئة اجتماعية مناسبة وملماً بالثقافة البريطانية ورياضات النخبة مثل البولو والتنس والكريكيت.


وستبدأ الوظيفة في منتصف نوفمبر بدوام كامل، وقد تقدم لها أكثر من 60 مرشحاً حتى الآن.

 

 ارم نيوز 

 

 

 
 
