السبت 2025-10-25 12:19 م
 

خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة

ب
تعبيرية
 
السبت، 25-10-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   مع ألوان الخريف الذهبية وهدوء ما بعد الصيف، تصبح أوروبا مثالية لرحلة مريحة بعيداً عن الزحام. وقد حدد موقع She Abroad Again خمس وجهات صغيرة تستحق الزيارة:

غنت – بلجيكا: مدينة تاريخية بسحر العصور الوسطى وقنوات خلابة ومقاهٍ دافئة.
ستراسبورغ – فرنسا: أجواء رومانسية ومنازل نصف خشبية تسبق موسم أعياد الميلاد.
إستريا – كرواتيا: قرى تلال هادئة ومناظر طبيعية بعد انحسار الزوار الصيفيين.
كراكوف – بولندا: تراث غني وأجواء ثقافية نابضة ومأكولات دافئة.
براشوف – رومانيا: موطن قلعة دراكولا، وجبال خلابة وطريق ترانسفاجراسان الشهير.

 

لبنان 24

 
 
gnews

