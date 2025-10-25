خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة

غنت – بلجيكا: مدينة تاريخية بسحر العصور الوسطى وقنوات خلابة ومقاهٍ دافئة.
ستراسبورغ – فرنسا: أجواء رومانسية ومنازل نصف خشبية تسبق موسم أعياد الميلاد.
إستريا – كرواتيا: قرى تلال هادئة ومناظر طبيعية بعد انحسار الزوار الصيفيين.
كراكوف – بولندا: تراث غني وأجواء ثقافية نابضة ومأكولات دافئة.
براشوف – رومانيا: موطن قلعة دراكولا، وجبال خلابة وطريق ترانسفاجراسان الشهير.
