خمس وجهات أوروبية ساحرة لعطلة خريفية هادئة

الوكيل الإخباري- مع ألوان الخريف الذهبية وهدوء ما بعد الصيف، تصبح أوروبا مثالية لرحلة مريحة بعيداً عن الزحام. وقد حدد موقع She Abroad Again خمس وجهات صغيرة تستحق الزيارة:

غنت – بلجيكا: مدينة تاريخية بسحر العصور الوسطى وقنوات خلابة ومقاهٍ دافئة.

ستراسبورغ – فرنسا: أجواء رومانسية ومنازل نصف خشبية تسبق موسم أعياد الميلاد.

إستريا – كرواتيا: قرى تلال هادئة ومناظر طبيعية بعد انحسار الزوار الصيفيين.

كراكوف – بولندا: تراث غني وأجواء ثقافية نابضة ومأكولات دافئة.

براشوف – رومانيا: موطن قلعة دراكولا، وجبال خلابة وطريق ترانسفاجراسان الشهير.