تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

08:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751231 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة أن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن. اضافة اعلان





وتشير التقديرات إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق 20 إلى 30 سنة ما لم يكن هناك تدخّل هندسي دولي واسع وسريع.