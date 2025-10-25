السبت 2025-10-25 12:16 م
 

تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
غزة
 
السبت، 25-10-2025 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة أن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن.اضافة اعلان


وتشير التقديرات إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق 20 إلى 30 سنة ما لم يكن هناك تدخّل هندسي دولي واسع وسريع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

5

طب وصحة الدوخة الصباحية.. عرض شائع قد يكشف مشكلة في ضغط الدم

2

طب وصحة نصائح أساسية لتجنب نزلات البرد وكوفيد هذا الشتاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يواصل تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة منه

عنم

طب وصحة التفاح أم الموز… أيهما الأنسب للتحكم بالوزن؟

نم

طب وصحة ما علاقة شاي "الماتشا" بفقر الدم؟

ننن

فن ومشاهير موسم اسثتثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم

ننن

فن ومشاهير عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج

5

فن ومشاهير الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر



 
 





الأكثر مشاهدة