وفاة الملكة الأم في تايلاند

ملكة الأم التايلاندية سيريكيت
صورة عملاقة امام الملكة الأم التايلاندية سيريكيت
 
الوكيل الإخباري-   توفيت ملكة تايلاند السابقة سيريكيت ووالدة الملك الحالي الجمعة عن 93 عاما على ما أعلن القصر الملكي في بيان.اضافة اعلان


وكانت سيريكيت معروفة باناقتها وتمتع بنفوذ كبير في العائلة الملكية. وكانت زوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي "تدهورت صحة جلالتها الجمعة وتوفيت في مستشفى شولالونغكورن".

وكانت الملكة الأم تعاني من "أمراض عدة" منذ دخلت المستشفى في العام 2019 من بينها إصابتها بالتهاب في الدم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت في صباها تلقب بـ"جاكي كينيدي آسيا" وشكلت مع زوجها ثنائيا أنيقا ونافذا عزز مكانة العائلة المالكة في صفوف المجتمع التايلاندي.

وبوفاتها تدخل البلاد مرحلة حزن شعبي إذ إن ملك تايلاند يعتبر أب الأمة ورمز المثال البوذي.
 
 
