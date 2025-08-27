إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن

01:35 م

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريره الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024، كأحد أدوات التشخيص الحقوقية الوطنية لتقييم التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات تطور المنظومة الحقوقية، والسياسات، والممارسات العملية.





وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور مندوب رئيس الوزراء راعي الحفل، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والشخصيات، إن إصدار التقرير السنوي استحقاق قانوني نصّت عليه المادة (12) من قانون المركز، وهو ليس مجرّد وثيقة دورية، بل ثمرة عام كامل من الرصد والتحليل لواقع حقوق الإنسان في المملكة.



وبينت أن التقرير يتميز بموضوعيته في إبراز مواطن التقدّم المحرز، والإشارة إلى جوانب القصور أو الخلل أو الانتهاك، وصولاً إلى تشخيص علمي وموضوعي يساهم في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأردن.