الجمعة 2025-10-17 07:37 م
 

أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة

ك
أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان أن يكون الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل مستداما ليمهد الطريق نحو سلام دائم.

اضافة اعلان


وأضاف "لا نتخلى عن الحذر واليقظة نظرا لسجل إسرائيل السيئ وغزة بحاجة ماسة إلى تضميد جراحها بسرعة والنهوض من جديد".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين

ت

عربي ودولي ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

ا

طب وصحة التمارين الرياضية الأفضل لتخفيف آلام الركبة المزمنة

ل

فلسطين شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة

ت

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

ك

فلسطين أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة

ا

أسواق ومال تحوّل وهبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

ا

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو



 
 





الأكثر مشاهدة