أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان أن يكون الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل مستداما ليمهد الطريق نحو سلام دائم.

