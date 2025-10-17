منتخب النشامى يحتل المركز 66 عالمياً

وحلّ منتخب النشامى خلف منتخب مقدونيا الشمالية وقبل منتخب الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.
