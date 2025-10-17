عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وقرب بابي الأسباط والعامود، ونصبت عددا من الحواجز، وأوقفت الشبان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت على بعضهم ومنعت آخرين من دخول المسجد.
-
أخبار متعلقة
-
الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار
-
كاتس يأمر بترسيم "الخط الأصفر" في غزة ويحذر من اختراقه
-
الاحتلال يعتقل شابين في نابلس
-
جثامين الشهداء مجهولي الهوية جرح غائر آخر في قلوب الغزيين
-
رئيس وزراء الكيان يهدد مرة أخرى بالتحرك نحو القطاع
-
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة
-
بيان هام حول مصير أبو عبيدة
-
الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"