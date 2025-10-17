الخارجية تدعو الراغبين إلى التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن من أبرز شروط التقدم للمسابقة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يحمل الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على الأقل وبالدراسة المنتظمة، من جامعة معترف بها من الجهات الرسمية في المملكة، وبمعدل لا يقل عن "جيد".
وأضافت أن المؤهل العلمي يجب أن يكون في أي من تخصصات القانون/الحقوق، العلوم السياسية، الاقتصاد، أو في تخصصات إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلوم الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، الدراسات الاستراتيجية، دراسات السياسات، دراسات اللجوء والهجرة، إدارة الأزمات أو أي تخصص ذي علاقة بهذه المجالات.
وأشارت إلى أن على المتقدم أن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية وأن يقدم شهادة لا يزيد تاريخ صدورها على سنتين، تثبت إتقان اللغة الإنجليزية، وذلك من خلال أحد الامتحانات التالية: التوفل المحوسب بعلامة لا تقل عن (74)، أو شهادة الآيلتس (IELTS) بعلامة لا تقل عن (6)، أو امتحان اللغة الإنجليزية في معهد اللغات بالجامعة الأردنية بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة.
وبيّنت الوزارة أن عمر المتقدم يجب ألا يتجاوز (25) سنة لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها، و(29) سنة لحملة درجتي الماجستير أو الدكتوراه، وأن تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام النافذ المفعول.
وأوضحت أن المتقدمين المستوفين للشروط سيخضعون لسلسلة من الاختبارات التحريرية وفق برنامج زمني محدد، يعقبها مقابلة شخصية للمرشحين المؤهلين، وسيتم اختيار الناجحين وفقًا لترتيب نتائج المسابقة.
وأعلنت الوزارة أن التقديم يتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية (https://jordandiplomats.gov.jo) خلال الفترة من 5 تشرين الأول ولغاية 18 تشرين الثاني المقبل، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط بعد انتهاء المدة المحددة.
ودعت المتقدمين إلى تحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة وتشمل: السيرة الذاتية، شهادة عدم محكومية سارية المفعول، صورًا مصدقة عن المؤهلات العلمية وكشف العلامات وشهادة المعادلة (لخريجي الجامعات غير الأردنية)، صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية، إحدى شهادات إتقان اللغة الإنجليزية المطلوبة، وصورة شخصية حديثة وفق مواصفات صورة جواز السفر.
