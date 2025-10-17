الجمعة 2025-10-17 02:45 م
 

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار
الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار
 
الجمعة، 17-10-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-  قال برنامج الأغذية العالمي، إن لديه الغذاء والفرق والشبكات التي تُمكّنه من إطعام جميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر شريطة صمود وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وأشار البرنامج عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إلى استعداده لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الحالي.

وأضاف البرنامج الأممي: "نحتاج إلى وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة حتى نواصل عملنا ونصل إلى الجميع في القطاع".

وتابع: "لدينا الغذاء والفرق والشبكات اللازمة لإطعام جميع فلسطينيي قطاع غزة لمدة 3 أشهر، مشددا على ضرورة صمود وقف إطلاق النار لتحقيق ذلك.

والأربعاء، شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

فلسطين الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي

عربي ودولي بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي

إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto

أخبار الشركات إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto

مصر: رفع أسعار الوقود للمرة الـ 2 خلال العام الحالي

عربي ودولي مصر: رفع أسعار الوقود للمرة الـ 2 خلال العام الحالي

بعثات فنية لصندوق النقد الدولي تزور سوريا الأشهر المقبلة

عربي ودولي بعثات فنية لصندوق النقد الدولي تزور سوريا الأشهر المقبلة

الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

عربي ودولي الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

إربد: ورشة في لواء الطيبة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني

أخبار محلية إربد: ورشة في لواء الطيبة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني

الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية "أنتِ الأساس .. افحصي"

أخبار محلية الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية "أنتِ الأساس .. افحصي"



 
 





الأكثر مشاهدة