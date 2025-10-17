ورشة توعوية حول السماد العضوي في الوسطية

وتناولت الورشة أهمية استخدام السماد العضوي في تحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وتم خلال أعمال الورشة، التطرق لآلية إصدار تصاريح نقل السماد العضوي والإجراءات القانونية المعتمدة لضمان سلامة النقل والاستخدام.
كما جرى نقاش حول الطرق الصحيحة الآمنة لمعالجة السماد العضوي.
