ورشة توعوية حول السماد العضوي في الوسطية

03:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750279 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الثروة الحيوانية في مديرية زراعة لواء الوسطية، ورشة توعوية بعنوان "أهمية السماد العضوي ودوره في تحسين التربة ودعم الزراعة المستدامة". اضافة اعلان





وتناولت الورشة أهمية استخدام السماد العضوي في تحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.



وتم خلال أعمال الورشة، التطرق لآلية إصدار تصاريح نقل السماد العضوي والإجراءات القانونية المعتمدة لضمان سلامة النقل والاستخدام.



كما جرى نقاش حول الطرق الصحيحة الآمنة لمعالجة السماد العضوي.

