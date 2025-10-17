الجمعة 2025-10-17 05:17 م
 

41 مدرسة دامجة ريادية في لواء قصبة إربد

الجمعة، 17-10-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، أن اللواء يضم نحو 41 مدرسة دامجة ريادية، تستهدف تعزيز دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في البيئة المدرسية.

وقال الخصاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدارس الدامجة في اللواء تحظى بدعم من منظمات دولية ومؤسسات محلية من خلال برنامج تعزيز نظام دعم الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).


وبيّن أن اللواء يضم 25 غرفة متعددة التخصصات للتعليم الدامج، و3 غرف مخصصة للإعاقة الذهنية، إلى جانب مدرسة الأمل للصم، مشيرًا إلى أن جميع المدارس الحكومية في اللواء تستقبل طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 2% لكل شعبة من الفئات القابلة للدمج.


وأوضح الخصاونة أن عدد المعلمين المساندين والمدربين والمؤهلين للتعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في اللواء بلغ 41 معلمًا ومعلمة، يعملون في مجالات متعددة تشمل النطق، والسمع، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطراب الطيف، والتربية الخاصة، والصعوبات التعليمية، بالإضافة إلى المعلمين المساندين في غرف الإعاقة الذهنية والمدارس المعتمدة من المنظمات.


وأضاف أن إحصائيات العام الماضي أظهرت أن عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المدارس الحكومية تجاوز 350 طالبًا وطالبة موزعين على مختلف المدارس.


وأشار إلى أنه تم تزويد عدد من المدارس بـ 8 مقدمي رعاية للطلبة ذوي الإعاقة، منهم اثنان من الذكور و6 من الإناث، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلبة.

 
 
