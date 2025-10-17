41 مدرسة دامجة ريادية في لواء قصبة إربد

وقال الخصاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدارس الدامجة في اللواء تحظى بدعم من منظمات دولية ومؤسسات محلية من خلال برنامج تعزيز نظام دعم الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وبيّن أن اللواء يضم 25 غرفة متعددة التخصصات للتعليم الدامج، و3 غرف مخصصة للإعاقة الذهنية، إلى جانب مدرسة الأمل للصم، مشيرًا إلى أن جميع المدارس الحكومية في اللواء تستقبل طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 2% لكل شعبة من الفئات القابلة للدمج.
وأوضح الخصاونة أن عدد المعلمين المساندين والمدربين والمؤهلين للتعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في اللواء بلغ 41 معلمًا ومعلمة، يعملون في مجالات متعددة تشمل النطق، والسمع، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطراب الطيف، والتربية الخاصة، والصعوبات التعليمية، بالإضافة إلى المعلمين المساندين في غرف الإعاقة الذهنية والمدارس المعتمدة من المنظمات.
وأضاف أن إحصائيات العام الماضي أظهرت أن عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المدارس الحكومية تجاوز 350 طالبًا وطالبة موزعين على مختلف المدارس.
وأشار إلى أنه تم تزويد عدد من المدارس بـ 8 مقدمي رعاية للطلبة ذوي الإعاقة، منهم اثنان من الذكور و6 من الإناث، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل طريقة لقطف ثمار الزيتون للحصول على زيت عالي الجودة
-
جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تطلق مبادرة "الشفاء والرعاية" احتفاءً بالأطفال من غزة بعد تركيب الأطراف الاصطناعية
-
ورشة توعوية حول السماد العضوي في الوسطية
-
منتخب النشامى يحتل المركز 66 عالمياً
-
الخارجية تدعو الراغبين إلى التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي
-
إربد: ورشة في لواء الطيبة حول استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الإنتاج الحيواني
-
الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية "أنتِ الأساس .. افحصي"
-
الجمارك: ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بنحو 300% عن المعدل الطبيعي