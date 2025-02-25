إطلاق مشروعين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشروعين جديدين يستهدفان تعزيز القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش للمزارعين في الأردن.

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ويركز المشروع الأول على حفظ وتحسين الجينات الوراثية لأصناف اللوز المحلية، وتوثيق وتحليل وحفظ السلالات المحلية المهددة بالتغيرات المناخية، حيث سيتم إجراء دراسات وراثية ومورفولوجية لتطوير أصناف جديدة أكثر مقاومة وقيمة اقتصادية.