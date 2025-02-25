إطلاق مشروعين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في الأردن

ويركز المشروع الأول على حفظ وتحسين الجينات الوراثية لأصناف اللوز المحلية، وتوثيق وتحليل وحفظ السلالات المحلية المهددة بالتغيرات المناخية، حيث سيتم إجراء دراسات وراثية ومورفولوجية لتطوير أصناف جديدة أكثر مقاومة وقيمة اقتصادية.
وأكد مدير عام المركز، الدكتور خالد أبو حمور، أن المشروع يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على هذا التراث الزراعي وتعزيز استدامته، أما المشروع الثاني، فيركز على تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزيز القدرات والوصول إلى الأسواق، بهدف دعم المزارعين عبر تزويدهم بالتدريب، وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة من خلال معارض زراعية توفر فرصا تسويقية مباشرة.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا
-
مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة
-
بني مصطفى ترعى المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الاجتماعية المحدّثة مع ممثلي الأحزاب
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فيتنام
-
الحكومة : ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية
-
مكافحة المخدرات تكشف طريقة جديدة للتهريب الدولي للمخدرات عبر الطرود البريدية - صور
-
وزير الاتصال الحكومي يؤكد أهمية دور الناطقين الإعلاميين
-
"الخارجية" تتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير مالطا