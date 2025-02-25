 
الثلاثاء 2025-02-25 04:03 م
 

إطلاق مشروعين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في الأردن

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الثلاثاء، 25-02-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشروعين جديدين يستهدفان تعزيز القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش للمزارعين في الأردن.

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ويركز المشروع الأول على حفظ وتحسين الجينات الوراثية لأصناف اللوز المحلية، وتوثيق وتحليل وحفظ السلالات المحلية المهددة بالتغيرات المناخية، حيث سيتم إجراء دراسات وراثية ومورفولوجية لتطوير أصناف جديدة أكثر مقاومة وقيمة اقتصادية.


وأكد مدير عام المركز، الدكتور خالد أبو حمور، أن المشروع يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على هذا التراث الزراعي وتعزيز استدامته، أما المشروع الثاني، فيركز على تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزيز القدرات والوصول إلى الأسواق، بهدف دعم المزارعين عبر تزويدهم بالتدريب، وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة من خلال معارض زراعية توفر فرصا تسويقية مباشرة.

 
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