إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اليوم

09:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741586 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- من المقرر إعادة فتح باب التسجيل في رياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026/2025، اليوم، وفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وبينت الوزارة أن إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال ستكون خلال الفترة من 10 إلى 24 من شهر آب الحالي.



ولفتت إلى أن على ولي الأمر مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل أو صورة مصدقة عنها.