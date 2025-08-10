إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اليوم

وبينت الوزارة أن إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال ستكون خلال الفترة من 10 إلى 24 من شهر آب الحالي.
ولفتت إلى أن على ولي الأمر مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل أو صورة مصدقة عنها.
