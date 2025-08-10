الأحد 2025-08-10 10:24 ص
 

إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   من المقرر إعادة فتح باب التسجيل في رياض الأطفال في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026/2025، اليوم، وفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن إعادة فتح التسجيل في رياض الأطفال ستكون خلال الفترة من 10 إلى 24 من شهر آب الحالي.

ولفتت إلى أن على ولي الأمر مراجعة المدرسة التي يرغب بتسجيل الطفل فيها، مصطحبًا شهادة ميلاد للطفل أو صورة مصدقة عنها.
 
 
gnews

لا

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

hvadtdm

البنك المركزي الأردني

لا

ؤر

رؤررؤ

ارشيفية

