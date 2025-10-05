إعلان أسماء الدفعة الثانية للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية
الأحد، 05-10-2025
06:56 م
https://www.alwakeelnews.com/story/748686
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026.
اضافة اعلان
وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.
كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.