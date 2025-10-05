إعلان أسماء الدفعة الثانية للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026.

وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.