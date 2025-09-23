إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الأخر اعتبارا من الأربعاء حتى إشعار آخر.

