إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

ودعت إدارة أمن الجسور، جميع المسافرين عبر الجسر إلى متابعة حساباتها الرسمية ووسائل الإعلام المحلية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفتح الجسر أو إغلاقه الثلاثاء، أو التواصل على الأرقام 0096264295616، 0096264295617، 0096253581030
