12 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة.

في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم.