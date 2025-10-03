الجمعة 2025-10-03 01:35 م
 

12 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 03-10-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة.

اضافة اعلان


في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم.


كما أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 أشخاص في قصف مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ا

أخبار محلية محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون

ا

أسواق ومال الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات

ا

أخبار محلية عجلون: مطالب بتوسيع الزراعات الحديثة في المحافظة

ا

أخبار محلية اختتام ورشات تدريبية لبناء قدرات المجتمعات المحلية بشأن إدارة المياه

ل

فلسطين 12 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر

ن

عربي ودولي الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية

ب

الوفيات وفيات الجمعة 3-10-2025



 
 





الأكثر مشاهدة