الأونروا: عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بكلف باهظة

وأضافت الوكالة، في بيان عبر منصة "إكس"، الجمعة، أن العديد من العائلات تُجبر على مغادرة منازلها مراراً، غالباً بكلفة شخصية كبيرة، بينما يبقى الوصول إلى الغذاء والمياه ومقومات الأمان محدوداً.
وأكدت الأونروا أن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
هذا النداء يأتي في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، والتهديدات المستمرة التي تدفعهم للنزوح مراراً عن أماكن إقامتهم، بحسب الأونروا.
