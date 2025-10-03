الأونروا: عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بكلف باهظة

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يواجهون نزوحاً متكرراً بكلف باهظة، وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأضافت الوكالة، في بيان عبر منصة "إكس"، الجمعة، أن العديد من العائلات تُجبر على مغادرة منازلها مراراً، غالباً بكلفة شخصية كبيرة، بينما يبقى الوصول إلى الغذاء والمياه ومقومات الأمان محدوداً.



وأكدت الأونروا أن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.