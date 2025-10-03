الجمعة 2025-10-03 01:35 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 03-10-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 78.9 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 75.9 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 90.5 دينارا و69.9 و53.1 دينار على التوالي.

 
 
