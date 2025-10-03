تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 78.9 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 75.9 دينار لجهة الشراء.

