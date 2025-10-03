الجمعة 2025-10-03 01:35 م
 

إسرائيل تسيطر على آخر سفن أسطول الصمود

جانب من السيطرة على السفينة
 
الجمعة، 03-10-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود.

في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن السلطات الإسرائيلية قررت بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود.


وأعلن أسطول الصمود -مساء أمس الخميس- على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة مارينيت تواصل إبحارها نحو قطاع غزة، رغم أنه تم اعتراض كافة سفن أسطول الصمود.


والسفينة مارينيت -التي على متنها 6 من المتضامنين من دول مختلفة- وصلت إلى مسافة 54 ميلا بحريا (حوالي 100 كيلو متر) عن غزة متخطية المنطقة التي تم اعتراض أول سفن الأسطول فيها بحوالي 20 ميلا.


وحذرت الخارجية الإسرائيلية أمس الخميس من أنه "إذا اقتربت السفينة، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُصدّ أيضا".

 
 
