إسرائيل تسيطر على آخر سفن أسطول الصمود

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود.

في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن السلطات الإسرائيلية قررت بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود.



وأعلن أسطول الصمود -مساء أمس الخميس- على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة مارينيت تواصل إبحارها نحو قطاع غزة، رغم أنه تم اعتراض كافة سفن أسطول الصمود.



والسفينة مارينيت -التي على متنها 6 من المتضامنين من دول مختلفة- وصلت إلى مسافة 54 ميلا بحريا (حوالي 100 كيلو متر) عن غزة متخطية المنطقة التي تم اعتراض أول سفن الأسطول فيها بحوالي 20 ميلا.