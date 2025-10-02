محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد

10:35 م

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد رضوان العتوم مساء اليوم الخميس، موقع انهيار "صبة" خرسانية في مبنى قيد الإنشاء بشارع الشهيد وصفي التل، أصيب على اثره خمسة عمال بإصابات متوسطة.





وقال العتوم، إن السبب الرئيس للانهيار وفق تقرير أولي من نقابة المهندسين – فرع إربد، يعود إلى وجود خلل في الدعامات الأساسية للبناء ما أدى إلى انهيار "الصبة" الخرسانية وإصابة خمسة أشخاص، ثلاثة منهم وافدون واثنان أردنيون وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة.



وأوضح، أن العمال سقطوا من أعلى "الصبة" الخرسانية إلى الأسفل أثناء تنفيذ عملية "الصبة" ولم يكونوا اسفل البناء، لافتًا إلى أن العمل ما يزال فقط في انشاء التسوية وهو ليس مبنى كامل.



وبين العتوم، أنه جرى تحويل مقاول العمل ومالك المشروع إلى المركز الأمني لفتح تحقيق موسع بالحادثة، مؤكدًا أنه تم تأمين الموقع بالكامل وإحاطته بعناصر السلامة العامة.



بدوره، أوضح رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود الربابعة، أنه زار موقع الحادثة وأن الكشف الأولي أظهر أن سبب الانهيار يعود إلى خلل في الدعامات بالمنطقة الوسطية الحاملة للبناء، إضافة إلى عدم التوازن في توزيع الباطون أثناء عملية الصب، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة فنية متخصصة للتحقق من السبب الرئيس وراء الانهيار.

