الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات

وحسب التقارير المالية البريطانية، يقترب المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية من تسجيل إغلاق قياسي جديد، رغم أنه لم يحقق بعد مستوى قياسياً خلال التداولات اليومية.
كما سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً جديدا ً، حيث صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ مستوى قياسياً، مع مكاسب أسبوعية بلغت 2.8 بالمئة هي الأقوى منذ أيار الماضي.
