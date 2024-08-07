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إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة




 

الأربعاء، 07-08-2024 12:41 م
الوكيل الإخباري-    أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لاتِّساع نطاق عمل المجلس، وتنفيذ التوجُّهات الحكوميَّة بربط التَّطوير المؤسَّسي بالموارد البشريَّة، ومواكبة التطوُّرات العالميَّة في مجال الأبحاث والدِّراسات المتعلِّقة بالإعاقة، وتأسيس نظام متكامل للمتابعة والتَّقييم.
gnews

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