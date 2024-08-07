إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لاتِّساع نطاق عمل المجلس، وتنفيذ التوجُّهات الحكوميَّة بربط التَّطوير المؤسَّسي بالموارد البشريَّة، ومواكبة التطوُّرات العالميَّة في مجال الأبحاث والدِّراسات المتعلِّقة بالإعاقة، وتأسيس نظام متكامل للمتابعة والتَّقييم.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حكومي حول رسالة الطوارئ التي وصلت بعض هواتف الأردنيين
-
وفاة 3 أطباء أردنيين والنقابة تنعاهم - أسماء
-
الامن: دوريات سير باللباسين العسكري والمدني تزامنا مع نتائج التوجيهي
-
الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند
-
تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة
-
الأردن يشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن جرائم الاحتلال
-
789 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي