دعوات لترميم البيوت التراثية في الكرك وتحويلها إلى معالم سياحية

الوكيل الإخباري- دعا مهتمون بالشأن التراثي في محافظة الكرك إلى ضرورة الحفاظ على البيوت التراثية وتأهيلها لتكون وجهة تعكس التراث الأردني الأصيل من خلال التفاعل المباشر بين السياح والمجتمع المحلي، بما يعزز السياحة التراثية والثقافية في المحافظة.





وأكدوا على ضرورة تحديد المناطق والمواقع ذات القيمة التراثية والعمل على دراسة شاملة للمحافظة من الناحية التراثية، وتحديد آلية للتعامل مع المواقع ذات القيمة التراثية المهمة من حيث الاستعمالات والنمط المعماري وكيفية التحديث وصولاً إلى ديمومة الإرث الحضاري والتراثي للمحافظة.



ودعا الباحث التراثي، محمد الحباشنة، إلى ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي من خلال وضع خطط شاملة للحفاظ على البيوت التراثية وترميمها، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم لحماية التراث العمراني وإبراز الطراز المعماري والحياة الريفية الأصيلة.



وأكد الناشط التراثي عبد القادر العرود ضرورة الحفاظ على التراث الأردني بأشكاله كافة من خلال التصدي لمحاولات هدم البيوت التراثية، واستثمار هذه البيوت وتحويلها إلى منتجعات سياحية أو متاحف أو مراكز حرفية أو مطاعم تراثية، مما يجعلها مصدرًا للدخل ويساهم في الحفاظ عليها.



ودعا رئيس جمعية دار الكرك للتراث والسياحة، المحامي فايز الذنيبات، إلى ضرورة الاهتمام بالبيوت التراثية القديمة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمعات، وذلك عبر ترميمها واستثمارها كمعالم سياحية وثقافية لتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.



ومن لواء المزار الجنوبي أوضح الناشط المجتمعي، أحمد الخرشة، أن البيوت القديمة تعد شاهداً على عراقة التاريخ والحضارات، وتعكس الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات السابقة، فهي تشكل قيمة سياحية وثقافية ويمكن تحويل البيوت التراثية إلى مواقع جذب سياحي مهمة من خلال ترميمها وتحويلها إلى متاحف أو فنادق أو مبيت ريفي، مما يبرز الطراز المعماري الأصيل ويجذب الزوار.



بدوره، أوضح رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك، الشيخ عصمت دليوان المجالي، أن البيوت التراثية تعتبر كنزًا تراثيًا أثريًا لذلك يتطلب الحفاظ عليها من خلال صيانتها لإبراز جماليتها، مؤكداً أن المجلس يهتم بجميع الأفكار التراثية لدورها المهم في الحفاظ على الأصالة التاريخية وتعكس الموروث القديم المأخوذ من إرث آبائنا وأجدادنا.