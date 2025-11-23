جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من الجامعات، اليوم الأحد، أنشطة وبرامج متنوعة بهدف إثراء معارف الطلبة وربطهم بأحدث المستجدات في تخصصاتهم، وفتح المجال أمامهم للاستفادة من الخبراء والجهات المتخصصة محلياً ودولياً.

ففي الجامعة الأردنية، نظّمت كلية الآداب فعاليات اليوم العلميّ والوظيفيّ لقسم الجغرافيا بعنوان: "الجغرافيا والتحوّل الرقمي: توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ في خدمة التنمية المستدامة وسوق العمل".



قال عميد الكلية الدكتور محمد القضاة، إن اليوم العلميّ يشكّل منصة تفاعلية تلتقي فيها الخبرات والمدارس الفكريّة، بما يسهم في تعميق التخصص وتجديد أساليب التفكير في الجغرافيا الحديثة.



ولفت إلى أن الموضوعات المطروحة تعكس تطورًا لافتًا في الحقل، خاصة مع ارتفاع الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة ونظم البيانات الجغرافية، مشددًا على تمكين الطلبة ليكونوا شركاء فاعلين في تحليل المشهد المكاني وفَهم العلاقة بين الإنسان والبيئة.



وتضمّن البرنامج العلميّ سلسلة من الجلسات والعروض قدّمتها جهات وطنية ودَولية، منها وزارة البيئة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة الأرصاد الجوية، والمركز الإقليميّ لتدريس علوم الفضاء، إضافة إلى شركات متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقميّ.



وناقش المشاركونَ مستقبل الجغرافيا في عصر الذكاء الاصطناعيّ ودور التحليل المكاني في صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد وتخطيط المدن، مستعرضين نماذج وتطبيقات عملية ساعدت الطلبة على إدراك أهمية الأدوات الرقمية والبيانات الضخمة في تطوير هذا الحقل.



وفي الزيتونة، حصل فريق كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة على المركز الأول في مسابقة الاختراق الحي للأمن السيبراني، التي أُقيمت ضمن فعاليات قمة ومؤتمر C8 العالمي في منطقة البحر الميت.



وقالت الجامعة، في بيان، إن هذا الإنجاز جاء عقب أداء متميز أظهر جاهزية الفريق وقدرته على التعامل مع أكثر التحديات التقنية تعقيداً، حيث حيث نجح الطلبة في حل تحدي First Blood، إضافة إلى تجاوز تحدي "Spooler Secrets" الذي تمكن الطالبان فارس رائد جعابو وقيس حسام السائح من حله بكفاءة عالية.



أما التحدي الأصعب "Eye in the Sky"، الذي عجزت جميع الفرق المشاركة من فئة الجامعات وخبراء الأمن السيبراني عن حله، استطاع الطالب قيس عمران أحمد إنجازه منفرداً، محققاً إنجازاً فريداً لاقى إشادة واسعة من لجان التحكيم والمشاركين.



وفي اليرموك، أهدت مكتبة الحسين بن طلال بالجامعة نحو 3 آلاف كتاب إلى 5 مدارس و4 جمعيات ثقافية، في مبادرة تهدف إلى دعم المعرفة وتعزيز دور الكتاب في بناء الوعي المجتمعي.



وقال مدير المكتبة الدكتور محمد الشخاترة، إن هذة المبادرة تأتي في إطار رسالة الجامعة وفلسفتها في التواصل المجتمعي، وتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ رسالة مكتبة الحسين بن طلال الهادفة إلى نشر الثقافة وتشجيع القراءة.



وفي إربد الأهلية، نظمت الجامعة بالتعاون مع منصة "نحن" للتطوع، محاضرة توعوية تناولت حقوق الإنسان والجرائم الإلكترونية، ضمن فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وتناول المحاضر المحامي الشرعي، حازم الشخاترة، أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الأردني والمواثيق الدولية، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وآليات التعامل القانوني معها، باعتبارها من أكثر التحديات التي تواجه الشباب في العصر الرقمي.



من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور فايز العتوم، أن هذه الفعالية تأتي ضمن نهج الجامعة في توفير بيئة تعليمية داعمة تعزز الشخصية القيادية للطلبة وترفع وعيهم بالقضايا القانونية والمجتمعية، مثمنا التعاون مع منصة " نحن" في مجال المبادرات الهادفة لبناء مهارات الطلبة وتنمية معارفهم.



كما نظمت الجامعة ورشة تناولت استدامة الغابات في المملكة، والتي نظمها نادي هندسة البرمجيات بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو زريق، إن الاهتمام بالشجرة والغابات يمثل قيمة بيئية واقتصادية وجمالية، لدورها في تحسين المناخ المحلي وتعزيز التنوع الحيوي، داعيا الطلبة إلى أن يكونوا شركاء في مسؤولية حماية البيئة، والعمل بروح التطوع والإيجابية لتعزيز الانتماء للأرض.



من جهته، تحدث الباحث البيئي في محمية اليرموك، المهندس سفيان ملكاوي، عن حجم الغابات في المملكة وأنواعها، والتحديات التي تُهدد استدامتها، والاستراتيجيات الوطنية للحد من تراجع الغطاء الحرجي، إضافة إلى منهجيات إعادة التأهيل الحديثة للغابات.



وجرى على هامش الورشة، تنفيذ نشاط عملي باستخدام تقنية الشرنقة في زراعة الأشتال، والتي تُعدّ من الأساليب المبتكرة لتعزيز قدرة النباتات الصغيرة على النمو في ظروف صعبة، من خلال اطلاق المياه تدريجيا إلى جذور الشتلة وتتحول لاحقا إلى سماد عضوي.



ونظمت الجامعة ورشة تدريبية حول "مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات"، بمشاركة طلبة واكاديميين.



وعرضت مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتورة رحمة العيسى، لمفهوم التفكير الناقد، وتعريفه واهدافه الأساسية ومكوناته، وكيفية تنمية مهاراته المتعددة لدى الأفراد.



وتناولت أنواع المشكلات وكيفية استخدام المنهجية المناسبة لحلها بطرق مبتكرة، مع تدريبات عملية وحوارات تفاعلية، ساهمت في تعزيز مشاركة الطلبة وفهمهم للمهارات المقدمة.



وفي البلقاء التطبيقية، بحث عميد كلية الحصن الجامعية، الدكتور بشار عمّاري، مع رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين في إربد، التعاون في مجال تدريب طلبة التخصصات الهندسية.



واستعرض الدكتور عماري، البرامج الهندسية التي تطرحها الكلية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع النقابة المهندسين لتنظيم دورات تدريبية مجانية لطلبة الكلية خلال سنوات الدراسة وبعد التخرّج، بما يسهم في تزويدهم بالخبرة العملية اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل.



بدوره، أكد رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين المهندس محمود ربابعة، جاهزية النقابة للتعاون مع الكلية والعمل على تنفيذ المقترحات المقدمة من رؤساء الأقسام الأكاديمية، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها طلبة التخصصات الهندسية.



وفي عجلون الوطنية، نظم قسم الإرشاد النفسي والأسري في كلية العلوم التربوية بالجامعة ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "المقاييس والاختبارات النفسية"، قدّمها الأخصائي عمر بدارنة.



وتضمنت الورشة تدريبًا عمليًا على أدوات قياس معتمدة دوليًا، شملت اختبار ستانفورد–بينيه للذكاء، ومقياس لايتر، بالإضافة إلى مقياس مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية (MMPI)، حيث أتاحت للطلبة فرصة التعرّف على آليات التطبيق والتصحيح والتفسير وفق المعايير المهنية.



وفي اليرموك، نظمت كلية الصيدلة بالجامعة ورشة تثقيفية، بالتعاون مع مكتبة الحسين بن طلال، حول مرض السكري ومضاعفاته.



و جاء الورشة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، بمشاركة مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية والجامعة بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور علاء الجبالي، ومدير مكتبة الحسين بن طلال الدكتور محمد الشخاترة.



واشتملت الورشة على تقديم عرض شامل حول مرض السكري، مع استعراض عوامل الخطورة التي تساهم في زيادة احتمالية الإصابة به، و المضاعفات المحتملة وطرق الوقاية منها، وضرورة التوعية بالقدم السكرية وأهمية الوقاية منها وعلاجها قبل تفاقمها.



وفي جدارا، أطلقت كلية العلوم التربوية بالجامعة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وبنك الملابس الخيري اليوم، مبادرة إنسانية بعنوان "لمسة دفء"، بهدف جمع الملابس الشتوية الجديدة والمستعملة، لفرزها وتعقيمها وتوزيعها على الأسر المحتاجة في المناطق الأقل حظًا.



خلال حفل إطلاق المبادرة بحضور وعميد كلية العلوم التربوية الدكتورة شروق معابرة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر العموش، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، قالت رئيس الجامعة بالوكالة الدكتورة إيمان البشيتي، "إن مبادرة 'لمسة دفء' لا تُعد مجرد حملة لجمع الملابس، بل هي رسالة محبة وتضامن تجاه الأسر التي تحتاج إلى الدعم في فصل الشتاء، وإن الجامعة تدعم هذه الجهود وتثمّن روح العطاء لدى طلبتها".



ونظّم قسم المحاسبة في كلية الأعمال بالجامعة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ندوة تعريفية متخصصة بعنوان "أهمية الشهادات المهنية في الارتقاء بالمسار المحاسبي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.



وأكدت البشيتي، أن الجامعة تضع التمكين المهني في مقدمة أولوياتها، باعتباره مسارا استراتيجيًا يعزز جودة التعليم ويرتقي بقدرات الطلبة.



وأوضح رئيس الجمعية حسام رحّال أن الشهادات المهنية ليست مجرد وثيقة اعتماد، بل هي التزام مستمر بالمعايير المهنية والأخلاقية التي ترتقي بجودة الأداء في المؤسسات، مؤكدًا على دور الجمعية في تأهيل جيل من المحاسبين القادرين على صناعة التغيير.



كما تحدث مسؤول الاتصال الداخلي والخارجي وعضو جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي، حول أهمية الشهادات المهنية والتدريب المتخصص في الارتقاء بالعمل المحاسبي، مشددًا على ضرورة امتلاك المحاسب لخبرات متقدمة في المعايير الدولية ولمهارات تحليلية تتناسب مع التحديات المالية الحديثة.



ونظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية ورشة بعنوان "الابتهالات الدينية وفنون الأداء الصوتي" تخلّلتها مسابقة موسعة للابتهالات الدينية.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور فايز العتوم، أن الجامعة ماضية في توفير بيئة تشمل الأنشطة النوعية التي تُبرز إبداعات الشباب، مشيرا إلى ان تنظيم الورشة والمسابقة يؤكد رؤية الجامعة في دعم المواهب الواعدة وتعزيز حضور الفنون الراقية في الحياة الجامعية.



وقدّم الطلبة المشاركين مجموعة مميزة من الابتهالات التي تنوّعت مقاماتها وأساليب أدائها.



وفي مؤتة ، نظّم قسما العلوم المالية والمصرفية والمحاسبة في الجامعة يومًا علميًا بعنوان"رحلتك من الجامعة إلى الاحتراف المهني: مهارات، شهادات، وفرص سوق العمل" بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.



ويعد هذا اليوم الذي رعاه عميد كلية الأعمال الدكتور خالد الحطيبات منصةً ثرية للطلبة للتعرّف على المهارات المطلوبة، الشهادات المهنية، وفرص سوق العمل، بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق نحو مستقبل مهني واعد.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر مبيضين أهمية مثل هذه الأيام العلمية في دعم المتواصل بين طلبة الجامعة وتعزيز مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وتخلل اليوم العلمي 6 جلسات متخصصة قدّمها خبراء من: معهد المحاسبين الإداريين الأميركي (IMA) وشركة إرنست ويونغ (EY) واثنين من خريجي كلية الأعمال حمزة النمورة ونهر المجالي.



وفي آل البيت، شاركت الجامعة بمؤتمر الجمعية الكندية للتقنيات الإسفلتية (CTAA) والذي عُقد في مدينة تورونتو بكندا.



وقدمت الدكتورة مي علاونة من قسم الهندسة المدنية – كلية الهندسة ممثّلةً للجامعة في المؤتمر عرضا بحثياً بعنوان: "Correlation between Air Void Parameters and Properties of AC Mixtures After Freeze-Thaw Cycling"

وتأتي المشاركة في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي عالمياً، ودعم الباحثين للمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تسهم في تبادل الخبرات وتطوير المعرفة العلمية.



وفي جامعة الزرقاء، نظمت كلية العلوم في الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان محاضرة توعوية بعنوان: "حملة موفمبر" شهر التوعية بسرطانات الرجال.



وتحدث المحاضر مهند شلبي من مؤسسة الحسين للسرطان عن أبرز أنواع السرطانات الشائعة بين الرجال وطرق تشخيصها وأساليب الوقاية منها، مؤكداً أهمية ودور الفحص المبكر في رفع نسب الشفاء وتعزيز فرص العلاج الفعال.