وقفة بتطوان المغربية انتصارا لغزة ولبنان والسودان

وندد المتظاهرون باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المتظاهرون تضامنهم مع الشعب السوداني، ونددوا بالمجازر التي ترتكب في حقه.
ورددوا هتافات مؤيدة للفصائل في فلسطين ولبنان، من بينها "المغرب وفلسطين، شعب واحد مش شعبين"، و"يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير"، و"عاشت لبنان"، و"من بيروت لغزة، مقاومة وعزة".
