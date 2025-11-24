وقفة بتطوان المغربية انتصارا لغزة ولبنان والسودان

06:55 ص

الوكيل الإخباري- شارك عشرات المغاربة، مساء أمس الأحد في وقفة تضامنية بمدينة تطوان (شمال)، دعما لشعوب فلسطين ولبنان والسودان. اضافة اعلان





وندد المتظاهرون باستمرار إسرائيل في استهداف المدنيين في غزة ولبنان.



وأكد المتظاهرون تضامنهم مع الشعب السوداني، ونددوا بالمجازر التي ترتكب في حقه.



ورددوا هتافات مؤيدة للفصائل في فلسطين ولبنان، من بينها "المغرب وفلسطين، شعب واحد مش شعبين"، و"يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير"، و"عاشت لبنان"، و"من بيروت لغزة، مقاومة وعزة".