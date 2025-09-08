إقرار نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نظاماً معدِّلاً لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م.



ويأتي النظام إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم 9 لسنة 2024 ولتنسجم أحكام النظام المنبثق عن القانون مع إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص ولوضع ضوابط عند فتح فروع للجمعية في المملكة.

ويعمل النظام المعدل على معالجة مجموعة من الأحكام منها إعادة تعريف العضو ليشمل الأشخاص الحاصلين على الموافقة لممارسة المهنة، وإلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص.



ويهدف النظام المعدل الى تمكين الجمعية من إنشاء منصة الكترونية تتيح للجميع الاطلاع على البيانات الخاصة بأدلاء السياح والخدمات المقدمة من قبلهم.



وبموجب النظام تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية بما يضمن تمثيل جميع فئات أدلاء السياح، دليل عام، دليل موقع، دليل محلي، ودليل متخصص، ووضع أحكام تتضمن عدم جواز انتخاب رئيس مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين.



ويتيح النظام عقد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بالوسائل الإلكترونية إضافة إلى الاجتماعات الوجاهية.



وتلتزم الجمعية بتطوير بنية إلكترونية وإدارة بيانات الأدلاء المهنية بما يضمن زيادة فرص العمل للأدلاء من خلال تسهيل وصول مكاتب وشركات السياحة السفر والسياح الأفراد إلى بياناتهم والتواصل معهم مباشرة.