الخميس 2025-12-11 07:40 م

الأمن العام: فحص مليون و 544 ألف مركبة في الحملة الشتوية

الأمن العام: فحص مليون و 544 ألف مركبة في الحملة الشتوية
الأمن العام: فحص مليون و 544 ألف مركبة في الحملة الشتوية
الخميس، 11-12-2025 06:08 م
الوكيل الإخباري-   أنهت مديرية الأمن العام صباح اليوم الخميس حملتها الشتوية للتفتيش الفني على المركبات، والتي نُفذت من خلال الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء.اضافة اعلان


وقال مدير إدارة السير العميد رائد العساف، خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، إن مليوناً و544 ألف مركبة خضعت للفحص الفني هذا العام، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي يعكس التوسع الميداني للحملة وحرص المواطنين على فحص مركباتهم، مؤكداً أن 90% من هذه المركبات كانت صالحة فنياً.

وأضاف أن أغلب المركبات التي خضعت للفحص تقدّم أصحابها بشكل طوعي إلى مواقع الفحص المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن أبرز النواقص التي ظهرت خلال الحملة تمثلت في أعطال ماسحات الزجاج، وضعف الإضاءة الأمامية والخلفية، وتآكل الإطارات، إضافة إلى غياب الطفايات والعاكسات في عدد من المركبات.

وأوضح العميد العساف أن 9% فقط من المركبات التي لم تجتز الفحص لم تُصحّح أوضاعها خلال الأسبوع المخصص لتصويب المخالفات، مشيراً إلى بقاء مؤشر الخلل الفني مثبتاً على السجل المروري للمركبة إلى حين تصويبه ومراجعة إحدى أقسام إدارة السير أو الترخيص، بما في ذلك الأقسام العاملة خلال الفترة المسائية.

وبيّن أن الإدارات المرورية، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، كثّفت جهودها التوعوية خلال الحملة، حيث جرى بث عدد كبير من المنشورات والفيديوهات التوعوية عبر المنصات الرسمية، في إطار تعزيز الوعي المروري لدى السائقين خلال موسم الشتاء.

واختتم العميد العساف حديثه بالتأكيد على أن الحملة ستخضع لثلاث مراحل من التقييم، أولها التقييم قصير الأمد، يليه التقييمان متوسط وبعيد المدى، مشيراً إلى أن النتائج المتوقعة ستظهر في انخفاض معدلات الحوادث خلال الفترة المقبلة في ظل تعاون المواطنين والتزامهم بمعايير السلامة المرورية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الكرملين: بوتين يؤكد دعمه لنهج حكومة مادورو

أسود الأطلس يتجاوزون نسور قاسيون بهدف يتيم

ترند أسود الأطلس يتجاوزون نسور قاسيون بهدف يتيم

ل

أخبار محلية الكرك: تساقط الأمطار الغزيرة يعيد آمال المزارعين لموسم ناجح

إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

فلسطين إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

أسواق ومال لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

ل

عربي ودولي سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية

فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف

أسواق ومال فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف

ب

أخبار محلية اختتام بطولة تنس الطاولة لدور القرآن والمدارس الشرعية



 






الأكثر مشاهدة