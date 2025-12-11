بلدية السلط تبحث عددا من القضايا الخدمية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة مع المجلس المحلي التابع لمركز أمن المدينة، عدداً من الملفات الخدمية والأمنية التي تهم المواطن خاصة حماية الممتلكات العامة ومتابعة أعمال التخريب والعبث في مقبرة العيزرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في إطار التنسيق المستمر لتعزيز الأمن وضبط المخالفات التي قد تمس السلامة العامة أو الممتلكات المشتركة.



وركز النقاش بشكل على حادثة أعمال التكسير والتخريب التي وقعت في وقت سابق في مقبرة العيزرية، وبحث سبل تعزيز الرقابة وحماية مقابر مدينة السلط الكبرى ومناطقها بشكل عام.



وأكد البطاينة ضرورة تكثيف الجهود المشتركة مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى من قام بأعمال التكسير والتخريب في مقبرة عامة، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال تعد عبثاً بالممتلكات العامة لا يمكن التسامح معه.



وأوضح أن البلدية ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في العبث بالممتلكات العامة أو الإضرار بها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على المال العام وصون المظهر الحضاري للمدينة.



وأكد البطاينة أهمية تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية على المقابر في مدينة السلط ومناطقها بالتعاون مع مديرية أوقاف محافظة البلقاء وذلك لضبط أي مخالفات أو تجاوزات ومنع أي اعتداءات قد تحدث فيها حفاظاً على حرمة الأموات ومشاعر ذويهم.



وأشار الى أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام وستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على ضمان الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين في هذا الشأن.