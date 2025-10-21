الثلاثاء 2025-10-21 10:00 ص
 

إنجاز أردني مشرف في صناعة الأفلام القصيرة بماليزيا

الطالبتان عدن أسامة الهاشم وملك الغليلات
الثلاثاء، 21-10-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   في إنجاز أردني لافت، توّجت الطالبتان عدن أسامة الهاشم وملك الغليلات بالمركز الأول في فئة الأفلام القصيرة الملهمة ضمن فعاليات المسابقة الآفرو آسيوية العالمية للابتكار والتكنولوجيا، التي استضافتها جامعة ماليزيا في العاصمة كوالالمبور.اضافة اعلان


وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف دول قارتي آسيا وإفريقيا، حيث تألقت الطالبتان الأردنيتان بعمل إبداعي يعكس روح المبادرة والتأثير المجتمعي.

وتدرس عدن وملك في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع مادبا، وقد سبق للطالبة عدن الهاشم أن حققت المرتبة الأولى في المسابقة المحلية للأفلام القصيرة، مما مهد الطريق لهذا التتويج الدولي.

وفي تعليق مؤثر، عبّر والد عدن، السيد أسامة الهاشم، عن فخره الكبير بابنته وزميلتها، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم متواصل من المدرسة، موجهاً شكره الخاص لمديرة المدرسة حنان العطيات والمعلمة آلاء العوايدة على جهودهما في رعاية وتنمية مواهب الطلبة.

هذا الفوز لا يمثل فقط نجاحاً فردياً، بل يعكس صورة مشرقة للتميز الأردني في المحافل الدولية، ويؤكد قدرة الشباب على الإبداع والتأثير في مختلف المجالات.
 
 
