الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

الوكيل الإخباري- دعا وزير الداخلية مازن الفراية الثلاثاء، دول أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والصحة.





‏‎جاء ذلك خلال مشاركة الفراية، في أعمال النسخة العاشرة من مؤتمر فيينا للهجرة، الذي يُعقد هذا العام في العاصمة النمساوية فيينا وسط تحديات متزايدة تواجه دول الجوار في ظل تفاقم الأزمات الإقليمية واستمرار تدفق اللاجئين.



كما دعا الفراية لزيادة التمويل لدعم اللاجئين في ضوء الدعم المحدود، حيث إنّ الدعم لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2025 بلغ 12% فقط.



وشدد الفراية على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا باعتباره الحل الجذري لتقليل الهجرة وضمان السلام الإقليمي.



و‏‎استهلّ الفراية مشاركته بلقاء نظيره النمساوي جيرهارد كارنر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني، ودعم العودة الطوعية للاجئين السوريين.



واستعرض الفراية الجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، وتوفير خدمات التعليم ورعاية صحية ذات جودة، مؤكدًا التزام الأردن بتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.



كما أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي والنمسا على دعمهم المتواصل.



كما التقى الفراية مع وزير الهجرة السويدي جون فورسيل وركز اللقاء على جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لوضع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتقنية والعملياتية في سبيل استقرار الدولة السورية وتطوير أجهزتها وإدارتها المتنوعة وتقدم مسيرتها التنموية.



