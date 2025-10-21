معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء

الوكيل الإخباري- تعد السياحة التعليمية من الأنماط الحديثة التي تربط التعليم بالواقع الميداني عبر استثمار المواقع الطبيعية والتراثية كمصادر للتعلم، وتمثل عجلون نموذجاً مميزاً بتنوعها البيئي والثقافي ومساراتها السياحية التي تعزز الوعي والانتماء.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون، المهندس معاوية عناب، إن المجلس يدعم مشروعات تربط التعليم بالسياحة، لأنها تسهم في تنشيط الحركة السياحية، ورفع الوعي البيئي إلى جانب دورها في إظهار الوجه الحضاري لعجلون كوجهة تجمع بين العلم والطبيعة والثقافة.



وأكد مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات، أن السياحة التعليمية تشكل ركيزة أساسية في البرامج الشبابية الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز ارتباطهم بمكانهم وبيئتهم مشيراً إلى أن المديرية تعمل على دعم مبادرات تجمع بين التعلم العملي والمشاركة المجتمعية.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في عجلون عدنان فريحات، إن السياحة التعليمية تعد وسيلة متقدمة لدمج التعلم بالخبرة وتمكين الشباب من استكشاف موارد محافظتهم من خلال مسارات سياحية تجمع بين التعليم والترفيه وخدمة المجتمع.



وأشارت عضو منتدى الأسرة الثقافي، نسيبة المومني، إلى أن المسارات السياحية التعليمية تحول البيئة إلى صف مفتوح يتعلم فيه المشاركون من الطبيعة مباشرة، ما يرسخ المفاهيم البيئية ويعزز الحسّ الجمالي والانتماء للمكان.